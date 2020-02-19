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Norte do ES

Jovem de 18 anos desaparece na Lagoa do Aviso, em Linhares

Testemunhas disseram que o jovem apresentava problemas mentais; ele foi visto pela última vez a cerca de 35 metros da margem

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 20:24
Criança desaparece na Lagoa do Aviso em Linhares Crédito: Luiz Zardini
Um jovem de 18 anos desapareceu na Lagoa do Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo,  na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros,  testemunhas disseram que o jovem apresentava problemas mentais e submergiu a cerca de 35 metros da margem.
Equipes do Corpo de Bombeiros estão  no local realizando buscas pelo rapaz, que ainda não foi encontrado. 
Os bombeiros informaram ainda que, caso ele não seja localizado, as buscas na lagoa serão retomadas no início da manhã desta quinta-feira (20), com o auxílio de especialistas em mergulho do Corpo de Bombeiros de Vitória. 

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