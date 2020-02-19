Jovem de 18 anos desaparece na Lagoa do Aviso, em Linhares

Criança desaparece na Lagoa do Aviso em Linhares Crédito: Luiz Zardini

Um jovem de 18 anos desapareceu na Lagoa do Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o jovem apresentava problemas mentais e submergiu a cerca de 35 metros da margem.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando buscas pelo rapaz, que ainda não foi encontrado.