Jovem de 18 anos desaparece na Lagoa do Aviso, em Linhares

Um jovem de 18 anos desapareceu na Lagoa do Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o jovem apresentava problemas mentais e submergiu a cerca de 35 metros da margem.
Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando buscas pelo rapaz, que ainda não foi encontrado.
Os bombeiros informaram ainda que, caso ele não seja localizado, as buscas na lagoa serão retomadas no início da manhã desta quinta-feira (20), com o auxílio de especialistas em mergulho do Corpo de Bombeiros de Vitória.