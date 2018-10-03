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Jornalista fica na mira de arma e tem carro roubado em São Mateus

Imagens da câmera de videomonitoramento flagraram toda a ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 19:07

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 19:07

Uma jornalista teve o veículo e pertences roubados em São Mateus, no Norte do Estado, ao chegar em casa. A vítima informou à Polícia Militar que foi abordada por dois assaltantes em uma moto, enquanto esperava o marido abrir o portão da garagem da residência na noite de terça-feira (02).
"Eu estava chegando da faculdade e já tinha avistado os dois criminosos em uma esquina ao passar em um bairro vizinho. No momento em que estava manobrando o carro para entrar na garagem e esperando meu marido abrir o portão, eles me abordaram. Eu cheguei a pedir para pegar meus pertences, mas não deixaram. Me puxaram pelo braço dizendo 'sai' e ainda apontaram a arma em direção ao meu marido. Foi uma sensação horrível de impotência e não consegui dormir à noite pensando no que aconteceu", disse.
VEJA VÍDEO
No interior do carro estavam os pertences da vítima, como bolsa, tablet, documentos, aparelho celular e materiais escolares. A PM informou que fez buscas na região, mas o veículo não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e o veículo e os pertences da vítima não foram localizados.
Denúncias que ajudem no trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.

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