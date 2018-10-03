Jornalista fica na mira de arma e tem carro roubado em São Mateus

"Eu estava chegando da faculdade e já tinha avistado os dois criminosos em uma esquina ao passar em um bairro vizinho. No momento em que estava manobrando o carro para entrar na garagem e esperando meu marido abrir o portão, eles me abordaram. Eu cheguei a pedir para pegar meus pertences, mas não deixaram. Me puxaram pelo braço dizendo 'sai' e ainda apontaram a arma em direção ao meu marido. Foi uma sensação horrível de impotência e não consegui dormir à noite pensando no que aconteceu", disse.