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Tragédia em Linhares

Joaquim e Kauã podem ter sido abusados outras vezes, diz delegado

Crimes sexuais em família costumam acontecer com repetição

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 13:41
Delegado Lorenzo Pazolini Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
Delegados apontam que os abusos cometidos pelo pastor George Alves contra os meninos Joaquim Alves Salles, 3, e Kauã Salles Butkovsky, 6, podem ter acontecido outras vezes.
A minha experiência diz que o abusador, quando é descoberto, já agia havia algum tempo. É possível que os abusos contra essas vítimas já tenham acontecido em outras oportunidades, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini.
Segundo a delegada Suzana Garcia, que participou da investigação, ainda não há provas de que os meninos tenham sido abusados sexualmente pelo pastor George Alves anteriormente. No entanto, ela ressaltou que a experiência demonstra que autores de crimes sexuais, principalmente dentro da própria família, não praticam o ato uma vez só.
Suzana espera que, com o final do inquérito, possam surgir testemunhas que esclareçam sobre esses fatos.
PERFIL
Na avaliação do delegado Lorenzo Pazolini, o perfil do pastor George Alves condiz com o que ele costuma ver entre abusadores na delegacia.
São pessoas dissimuladas, que têm um trabalho lícito e que, em tese, não seriam suspeitas, diz. Além disso, o pastor, como muitos abusadores, tinha relação próxima com as vítimas.
Lorenzo ressaltou que chamou a atenção a crueldade e a perversidade com a qual o crime foi cometido. É ainda mais grave pelo fato de ele ser pai de uma das vítimas e padrasto da outra. Ele ainda comandou uma celebração religiosa depois do ato, lembrou.
CASO PARECIDO
O titular da DPCA lembrou que a tragédia que aconteceu em Linhares se assemelha à morte da menina Fabiane Isadora, de Cariacica. Ela tinha 1 ano e 9 meses quando foi torturada, estuprada e morta pelo padrasto em maio de 2017.
Após os abusos, a menina começou a passar mal e ele contou para a mãe da criança de que ela havia caído durante o banho. A menina chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.
É bem similar. Houve estupro e morte da vítima. A crueldade é a mesma, só não houve a ocultação do cadáver, diz. Pazolini espera que o caso possa ser julgado logo. Tenho certeza que o julgamento será breve, diz.
 

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