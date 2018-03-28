Itapina está de luto pelo assassinato do PM Mello

O soldado Afonso Miller Costa de Mello Crédito: Reprodução/Facebook

O distrito de Itapina, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, onde nasceu e cresceu o soldado Afonso Miller Costa Mello, de 23 anos, está em luto desde a morte do jovem noite desta terça-feira (27). O sepultamento do policial será realizado nesta quinta (29), às 7 horas, no Cemitério de Itapina.

A madrinha do soldado, Rosangela Pettri Lebarck, que estava com a camisa feita pelos familiares para homenagear o soldado, disse que Afonso era muito querido na região.

"Ficamos chocados, pois a forma como tudo aconteceu, machucou nossos corações. É como se tivessem tirado um pedaço de nós. Itapina está de luto. Eu o tinha como meu filho também. Além de meu afilhado, ele também foi meu aluno e sempre sonhou em ser policial. Toda vez que vinha em Itapina, me visitava. Lembro de termos comemorado o aniversário dele juntos em setembro do ano passado. A última vez que o vi foi em janeiro. Ele ficará eternamente em nosso coração", emocionada, comentou.

A madrinha Rosangela Lebarck mostra a camisa que os familiares fizeram em homenagem ao soldado Crédito: Brunela Alves

O soldado atuava em Cariacica, cursava o 2º período de Direito e morava com o pai no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Antes de passar no concurso da Polícia Militar, Afonso estudou até o ensino fundamental na Escola Maria Ortiz, em Colatina.

A diretora da escola, Andrea Raasch, de 47 anos, disse que o militar era hiperativo e bastante educado.

"Afonso era um tido como um filho, não apenas um aluno. Lembro de que ele era hiperativo e não aguentava ficar quieto. Ele amava estar junto com a gente e vivia nos abraçando. Mesmo depois de formado, nunca deixou de vir aqui nos visitar. Ele andava a escola toda, falava com os alunos para obedecer os professores. Foi muito sofrido a forma como aconteceu essa tragédia. Se eu pudesse, decretaria luto na escola nos próximos dias", contou.

A diretora da escola Andrea Raasch disse que o soldado era um filho pra ela Crédito: Brunela Alves

Uma das primas de Afonso, Eliandra Lordes, de 29 anos, disse que a família toda está sofrendo.

"Estamos péssimos. Lembro de que ele foi para Colatina estudar e logo depois conseguiu passar no concurso da PM. Era o sonho dele e ele era feliz no que fazia. Esperava vê-lo voltar bem. Está muito difícil. Era um menino bom e carinhoso com todos", lembrou.

O CRIME

O policial militar saía de um treino de jiu-jitsu em uma academia do bairro São Torquato, em Vila Velha na manhã de terça feira, dia 20. Dois bandidos, que estavam na esquina da rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.

Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado conseguiu se arrastar até o meio da rua, quando foi avistado pela delegada Arminda Rodrigues, que passava pelo local em uma viatura descaracterizada, e prestou socorro ao soldado ferido.

MOTIVAÇÃO

Em depoimento, o adolescente apreendido após atirar no soldado admitiu que confundiu o policial com um homem de uma gangue rival do bairro Cobi de Baixo, também em Vila Velha.

VELÓRIO

O soldado Mello será velado na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Itapina Crédito: Brunela Alves