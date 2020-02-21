Irmão do prefeito de Linhares morre em acidente na BR 101, na Bahia

O acidente, segundo a PRF, aconteceu no quilômetro 922, da BR 101, em Nova Viçosa Crédito: Danilo Ribeiro

O secretário de Educação de Jaguaré , Carlos José Nicolac Zanon, de 53 anos, morreu em um acidente na BR 101, na localidade conhecida como Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia. A colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura.

Segundo a prefeitura de Jaguaré, o secretário estava dirigindo um carro de passeio. No mesmo veículo também viajava o ex-secretário de Educação de Jaguaré, Jader Sossai. Eles seguiam com destino ao município de Alcobaça quando tudo aconteceu. Carlos é irmão do prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 922 da BR 101. Segundo a ocorrência, os dois veículos colidiram frontalmente.

Segundo a PRF, os dois veículos envolvidos no acidente colidiram frontalmente Crédito: Danilo Ribeiro

Carlos morreu na hora e outras duas pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.

COMOÇÃO

Nas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte do secretário. Por nota, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, se pronunciou sobre o acidente. É com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte do meu irmão Carlos José Nicolac Zanon na tarde de hoje. Rogo a Deus que o receba em seus braços e conforte os corações de todos nós, familiares e amigos neste momento de imensa dor, comentou.

VELÓRIO

O corpo de Carlos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (SML) de Teixeira de Freitas. O velório deve acontecer na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares , onde o corpo será sepultado na manhã deste sábado (22).

Carlos José Nicolac Zanon era secretário de Educação de Jaguaré e irmão do prefeito de Linhares, Guerino Zanon Crédito: Prefeitura de Jaguaré/Divulgação

PERFIL

Carlos José era formado em Psicologia pela UNIFENAS  MG e também graduado em Pedagogia, com especialidade em Psicopedagogia pela UFES e Gestão de Recursos Humanos, pela FAESA, Mestre em Educação/administração e comunicação pela universidade de São Marcos  SP.

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