O secretário de Educação de Jaguaré, Carlos José Nicolac Zanon, de 53 anos, morreu em um acidente na BR 101, na localidade conhecida como Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia. A colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura.
Segundo a prefeitura de Jaguaré, o secretário estava dirigindo um carro de passeio. No mesmo veículo também viajava o ex-secretário de Educação de Jaguaré, Jader Sossai. Eles seguiam com destino ao município de Alcobaça quando tudo aconteceu. Carlos é irmão do prefeito de Linhares, Guerino Zanon.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 922 da BR 101. Segundo a ocorrência, os dois veículos colidiram frontalmente.
Carlos morreu na hora e outras duas pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.
COMOÇÃO
Nas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte do secretário. Por nota, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, se pronunciou sobre o acidente. É com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte do meu irmão Carlos José Nicolac Zanon na tarde de hoje. Rogo a Deus que o receba em seus braços e conforte os corações de todos nós, familiares e amigos neste momento de imensa dor, comentou.
VELÓRIO
O corpo de Carlos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (SML) de Teixeira de Freitas. O velório deve acontecer na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares, onde o corpo será sepultado na manhã deste sábado (22).
PERFIL
Carlos José era formado em Psicologia pela UNIFENAS MG e também graduado em Pedagogia, com especialidade em Psicopedagogia pela UFES e Gestão de Recursos Humanos, pela FAESA, Mestre em Educação/administração e comunicação pela universidade de São Marcos SP.
Irmão do prefeito de Linhares morre em acidente na BR 101, na Bahia
O secretário é natural de Linhares, mas reside em Jaguaré há 12 anos, sendo psicólogo efetivo na rede municipal, licenciado para ser o Dirigente Municipal de Educação de Jaguaré.