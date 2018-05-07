Irmã de pastora sobre enterro: 'Não tem nada decidido ainda'

A irmã da pastora Juliana Salles saindo da 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde prestou depoimento por duas horas nesta segunda-feira, 7 de maio Crédito: Loreta Fagionato

Linhares  prestou depoimento por duas horas na 16ª Delegacia Regional de Linhares na tarde desta segunda-feira (7). Na saída da delegacia, questionada sobre o sepultamento das crianças, ela declarou: "Não foi nada decidido ainda". A irmã da pastora Juliana Salles  mãe de Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio emprestou depoimento por duas horas na 16ª Delegacia Regional de Linhares na tarde desta segunda-feira (7). Na saída da delegacia, questionada sobre o sepultamento das crianças, ela declarou: "Não foi nada decidido ainda".

CORPOS DE IRMÃOS LIBERADOS

Vitória nesta segunda-feira (7). Os corpos dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio de Linhares, no dia 21 de abril, foram identificados e liberados no Departamento Médico Legal (DML) denesta segunda-feira (7).

No dia 23 de abril, o pastor e a esposa, a pastora Juliana Sales, colheram material genético no Departamento Médico Legal (DML) para ajudar na identificação das crianças. O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, 31, também compareceu ao local.

PASTOR PRESO TEM HABEAS CORPUS NEGADO

O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).

A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.