Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Irmã de pastora sobre enterro: 'Não tem nada decidido ainda'

Amanda Salles prestou depoimento por duas horas na 16ª Delegacia Regional de Linhares na tarde desta segunda (7)

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:33
A irmã da pastora Juliana Salles saindo da 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde prestou depoimento por duas horas nesta segunda-feira, 7 de maio Crédito: Loreta Fagionato
A irmã da pastora Juliana Salles  mãe de Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio em Linhares  prestou depoimento por duas horas na 16ª Delegacia Regional de Linhares na tarde desta segunda-feira (7). Na saída da delegacia, questionada sobre o sepultamento das crianças, ela declarou: "Não foi nada decidido ainda".
CORPOS DE IRMÃOS LIBERADOS
Os corpos dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio de Linhares, no dia 21 de abril, foram identificados e liberados no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta segunda-feira (7).
No dia 23 de abril, o pastor e a esposa, a pastora Juliana Sales, colheram material genético no Departamento Médico Legal (DML) para ajudar na identificação das crianças. O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, 31, também compareceu ao local.
PASTOR PRESO TEM HABEAS CORPUS NEGADO
O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).
A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.
Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita em segredo de justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados