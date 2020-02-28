Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Incêndio destrói casa em Alto Rio Novo

A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (27), no Centro da Cidade

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:06
A suspeita da proprietária do imóvel é de que um curto circuito na rede elétrica tenha provocado o incêndio Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Uma residência localizada no Centro de Alto Rio Novo, na Região Noroeste do Espírito Santo, ficou danificada após um incêndio atingir o local. Segundo a Polícia Militar, apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A ocorrência foi registrada pouco depois das 18h30 desta quinta-feira (27). De acordo com a proprietária, a suspeita é de que o incêndio tenha começado após um curto circuito na rede elétrica do imóvel.
Um caminhão-pipa da Secretaria de Obras da Prefeitura de Alto Rio Novo foi utilizado no combate às chamas e, após alguns minutos, o incêndio foi controlado.

Veja Também

Bispo de Colatina também orienta fiéis a não dar abraço da paz na missa

Mais de três toneladas de peixes mortos são encontrados em Marilândia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados