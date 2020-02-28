Incêndio destrói casa em Alto Rio Novo

Uma residência localizada no Centro de Alto Rio Novo, na Região Noroeste do Espírito Santo, ficou danificada após um incêndio atingir o local. Segundo a Polícia Militar, apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A ocorrência foi registrada pouco depois das 18h30 desta quinta-feira (27). De acordo com a proprietária, a suspeita é de que o incêndio tenha começado após um curto circuito na rede elétrica do imóvel.
Um caminhão-pipa da Secretaria de Obras da Prefeitura de Alto Rio Novo foi utilizado no combate às chamas e, após alguns minutos, o incêndio foi controlado.