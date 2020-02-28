Incêndio destrói casa em Alto Rio Novo

A suspeita da proprietária do imóvel é de que um curto circuito na rede elétrica tenha provocado o incêndio

A ocorrência foi registrada pouco depois das 18h30 desta quinta-feira (27). De acordo com a proprietária, a suspeita é de que o incêndio tenha começado após um curto circuito na rede elétrica do imóvel.