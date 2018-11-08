Impedida de realizar estágio, estudante vai receber R$ 3 mil no ES

Caso aconteceu no Norte do Estado Crédito: Reprodução internet

Uma estudante capixaba de Linhares , no Norte do Espírito Santo, vai receber R$ 3 mil de indenização, depois que um laboratório alegou que ela não estava com as mensalidades da faculdade em dia e, por isso, se recusou a aceita-la como estagiária.

O laboratório alegou à Justiça, no decorrer do processo, que solicita de todos os alunos, que concorrem a uma vaga de estágio , a apresentação de comprovante de pagamento das mensalidades, ato que não foi cumprido pela estudante no dia da entrevista.

No momento da entrevista, a estudante não tinha em mãos os comprovantes de pagamento das mensalidades. Porém, durante o processo ficou provado que a aluna se manteve em dia com todas as mensalidades durante o curso.

O magistrado do 1° Juizado Especial Cível de Linhares entendeu que o caso se tratava de relação de consumo entre as partes, e por isso o Código de Defesa do Consumidor foi utilizado para examinação da ação.