Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linhares

Impedida de realizar estágio, estudante vai receber R$ 3 mil no ES

Laboratório alegou que ela não estava com as mensalidades da faculdade em dia e, por isso, se recusou a aceita-la como estagiária

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 13:33
Caso aconteceu no Norte do Estado Crédito: Reprodução internet
Uma estudante capixaba de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai receber R$ 3 mil de indenização, depois que um laboratório alegou que ela não estava com as mensalidades da faculdade em dia e, por isso, se recusou a aceita-la como estagiária.
O laboratório alegou à Justiça, no decorrer do processo, que solicita de todos os alunos, que concorrem a uma vaga de estágio, a apresentação de comprovante de pagamento das mensalidades, ato que não foi cumprido pela estudante no dia da entrevista.
No momento da entrevista, a estudante não tinha em mãos os comprovantes de pagamento das mensalidades. Porém, durante o processo ficou provado que a aluna se manteve em dia com todas as mensalidades durante o curso.
O magistrado do 1° Juizado Especial Cível de Linhares entendeu que o caso se tratava de relação de consumo entre as partes, e por isso o Código de Defesa do Consumidor foi utilizado para examinação da ação.
O juiz decidiu que a estudante deverá ser indenizada por danos morais em R$ 3 mil, por considerar abusiva a atitude do laboratório, que prejudicou a estudante mesmo com ela apta a realizar o estágio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados