Imagem de santo é destruída por vândalo em praça de São Mateus

Imagem de São Pedro ficou completamente destruída Crédito: Internauta/Gazeta Online

Conceição da Barra, região Norte do Estado, foi completamente destruída. De acordo com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (30) os militares foram chamados para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio. A imagem de São Pedro que ficava em uma praça pública em, região Norte do Estado, foi completamente destruída. De acordo com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (30) os militares foram chamados para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio.

Chegando ao local, a imagem de São Pedro, que ficava na praça de mesmo nome, no Centro do município, estava completamente destruída. Populares disseram que o autor do dano ao patrimônio seria um homem que estava de bermuda azul e sem camisa.

O suspeito teria dito que iria para a Igreja Católica. Os policiais procuraram por ele, mas o vândalo não foi localizado. foram até o local a fim de encontrá-lo e também realizaram buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que, até o momento, a ocorrência não foi formalizada na delegacia.