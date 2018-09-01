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Norte do ES

Imagem de santo é destruída por vândalo em Conceição da Barra

A imagem de São Pedro, que estava na praça com o mesmo nome, ficou completamente destruída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 21:21

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 21:21

Imagem de São Pedro ficou completamente destruída Crédito: Internauta/Gazeta Online
A imagem de São Pedro que ficava em uma praça pública em Conceição da Barra, região Norte do Estado, foi completamente destruída. De acordo com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (30) os militares foram chamados para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio.
Chegando ao local, a imagem de São Pedro, que ficava na praça de mesmo nome, no Centro do município, estava completamente destruída.  Populares disseram que o autor do dano ao patrimônio seria um homem que estava de bermuda azul e sem camisa.
O suspeito teria dito que iria para a Igreja Católica. Os policiais procuraram por ele, mas o vândalo não foi localizado. foram até o local a fim de encontrá-lo e também realizaram buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que, até o momento, a ocorrência não foi formalizada na delegacia.
Imagem de santo é destruída por vândalo em praça de São Mateus

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