Idoso é atropelado por caminhão desgovernado em estrada de Santa Teresa

Um homem de 60 anos foi atropelado na rodovia ES 261, por um caminhão desgovernado na manhã desta quarta-feira (11) em Santa Teresa, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava observando a retirada de alguns paletes que estavam caídos na rodovia, na localidade de Rio Saltinho, quando foi atropelado.
O atropelamento aconteceu por volta de 9h, quando um caminhão carregado com vaso e pia de cerâmica, estava descendo de Santa Teresa para o município de Fundão. O motorista disse aos militares que o caminhão perdeu o freio e ele não conseguiu desviar do homem e em seguida tombou com o veículo na pista.
O local já estava parcialmente obstruído, segundo a PM, por conta de um outro acidente ontem à noite, no qual um veículo tombou deixando parte da carga de palets caídos na pista. Um caminhão da empresa estava na manhã desta quarta-feira (11), recolhendo os palets e deixando a via parcialmente interditada.
O motorista do caminhão não se feriu. A vítima atropelada foi socorrida e encaminhada consciente para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.