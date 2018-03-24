Hotel é alvo de fiscalização por suspeita de furto de energia

Um hotel às margens da BR 101, no Centro de Linhares, Norte do Estado, foi alvo de fiscais da empresa de energia EDP Escelsa e da perícia da Polícia Civil nesta sexta-feira (23). A suspeita é de que o dono do estabelecimento estivesse furtando energia elétrica. Durante a inspeção, irregularidades no relógio de medição do prédio foram encontradas pelos fiscais. Policiais civis fizeram fotos do local.
Segundo a EDP, furtar energia é crime e a pena é de um a quatro anos de prisão. A distribuidora de energia informou ainda que, além do processo criminal, os responsáveis pelos estabelecimentos precisam pagar toda a energia não faturada durante o período do furto e o custo administrativo.
A reportagem tentou falar com o proprietário do hotel, mas sem sucesso. No estabelecimento a informação era a de que ele não estava. A Polícia Civil também foi procurada, mas a assessoria não passou informações sobre o caso.