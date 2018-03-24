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Em Linhares

Hotel é alvo de fiscalização por suspeita de furto de energia

Durante a inspeção, irregularidades no relógio de medição do prédio foram encontradas pelos fiscais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 19:44

Publicado em 24 de Março de 2018 às 19:44

Hotel é alvo de fiscalização por suspeita de furto de energia em Linhares Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta Norte
Um hotel às margens da BR 101, no Centro de Linhares, Norte do Estado, foi alvo de fiscais da empresa de energia EDP Escelsa e da perícia da Polícia Civil nesta sexta-feira (23). A suspeita é de que o dono do estabelecimento estivesse furtando energia elétrica. Durante a inspeção, irregularidades no relógio de medição do prédio foram encontradas pelos fiscais. Policiais civis fizeram fotos do local.
Segundo a EDP, furtar energia é crime e a pena é de um a quatro anos de prisão. A distribuidora de energia informou ainda que, além do processo criminal, os responsáveis pelos estabelecimentos precisam pagar toda a energia não faturada durante o período do furto e o custo administrativo.
A reportagem tentou falar com o proprietário do hotel, mas sem sucesso. No estabelecimento a informação era a de que ele não estava. A Polícia Civil também foi procurada, mas a assessoria não passou informações sobre o caso.

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