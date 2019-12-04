Homens ficam feridos após colisão entre carro e ônibus em Fundão

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um ônibus na rodovia que liga Fundão a Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). No momento da colisão, a ES 261 chegou a ficar parcialmente interditada. O acidente aconteceu próximo ao bairro Três Barras, e chovia no momento da batida.
De acordo com informações de uma passageira do ônibus, o coletivo havia saído da rodoviária de Vitória por volta das 5h50 com destino a Santa Teresa, mas em uma curva, acabou sendo surpreendido pelo carro, que invadiu a contramão e bateu no ônibus. Os dois homens que estavam no carro ficaram presos às ferragens. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros de Aracruz foi acionado para socorrer as vítimas, que estavam conscientes. Elas foram encaminhadas para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Um dos homens apresentava fratura nas pernas, e o outro deve ferimentos internos.
A Viação Lírio dos Vales, com sede em Santa Teresa, enviou outro ônibus para transportar os passageiros até os seus destinos. À reportagem de A Gazeta, a empresa lamentou o acidente e comunicou que prestou toda assistência.