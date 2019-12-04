Homens ficam feridos após colisão entre carro e ônibus em Fundão

Passageiros do ônibus não se feriram e seguira viajem em outro coletivo da Empresa

O Corpo de Bombeiros de Aracruz foi acionado para socorrer as vítimas, que estavam conscientes. Elas foram encaminhadas para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Um dos homens apresentava fratura nas pernas, e o outro deve ferimentos internos.