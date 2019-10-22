Homem sofre duas tentativas de homicídio no mesmo dia em Jaguaré

Segundo a Polícia Militar, o homem registrou um boletim de ocorrência por volta de 13 horas e outro às 21 horas. Durante a tarde, ele contou que ia entrar em seu carro quando o acusado se aproximou com uma motocicleta e atirou em sua direção, mas acertou o automóvel e um ônibus que estava estacionado na rua.
Durante a noite, a vítima estava na mesma rua quando o criminoso se aproximou mais uma vez com a arma em mãos e atirou. O homem correu para dentro de seu veículo e os disparos acertaram o carro.
A vítima ainda contou que o acusado tentou matá-lo em outras ocasiões. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.
INVESTIGAÇÕES
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré. O acusado fugiu do local do crime e até o momento não foi detido.