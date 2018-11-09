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Preso

Homem queima esposa com plástico quente em São Mateus

O suspeito dela foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal de natureza grave, na forma da Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 17:26

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 17:26

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após ameaçar e agredir a esposa em São Mateus, no Norte do Estado.
De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, Andréa Magalhães, a vítima, de 46 anos, foi agredida pelo marido com socos e chutes dentro de casa na quarta-feira (07). Além disso, ele queimou a perna da vítima com plástico quente.
Após as agressões, a vítima buscou abrigo no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de São Mateus, e relatou o que havia acontecido. A direção do Caps entrou em contato com a delegada e a vítima foi levada até a delegacia.
Diante da gravidade das lesões e do estado flagrancial, fomos até a residência do casal e prendemos o suspeito. Ele estava dormindo quando chegamos ao local. Durante o depoimento, ele disse que não havia feito nada e negou as agressões, contou a delegada.
Ainda segundo Andréa Magalhães, no início deste mês, a vítima, com o apoio do Caps, procurou a delegacia e disse que havia sido agredida pelo marido com socos, pontapés e pedradas. Ela ainda contou que ele tentou lhe dar uma facada, mas ela conseguiu se desvencilhar e pegar a faca. De acordo com a delegada, na ocasião, foi requerida medida protetiva de urgência, ainda sob apreciação do Poder Judiciário.
O marido dela foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal de natureza grave, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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