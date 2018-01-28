Homem morre em acidente envolvendo caminhonete e ônibus

Um homem morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e um ônibus no Km 97 da BR 101, no distrito de Água Limpa, interior de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu na madrugada deste domingo (28), por volta de 1h22.

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma caminhonete Chevrolet S10 branca colidiu na traseira de um ônibus, com placa da Bahia, que seguia no mesmo sentido. O motorista da caminhonete morreu no local. O motorista do ônibus saiu ileso do acidente. Não há registro de outras vítimas.