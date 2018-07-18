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Acidente na ES 080

Homem morre em acidente entre dois carros em Colatina

O carro de Antonio Cisnando Teodosio, de 46 anos, bateu de frente com outro veículo e ficou fora da pista, próximo a um barranco. Ele morreu na hora. Já o outro motorista sofreu algumas escoriações

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 13:58
Fiat Uno branco foi jogado para fora da pista após acidente Crédito: Polícia Militar
Um homem de 46 anos morreu após sofrer um acidente no quilômetro 141 da ES 080, próximo ao bairro 15 de Novembro, em Colatina, Noroeste do Estado, na noite desta terça-feira (17). Antônio Cisnando Teodósio ficou preso às ferragens após bater seu Fiat Uno branco em um Fiat Palio prata. Ele morreu na hora.
Segundo informações do 8º Batalhão da Polícia Militar, o acidente aconteceu em um local da rodovia conhecido como garganta. O motorista do Palio seguia pela ES 080 sentido a São Domingos do Norte e o condutor do Uno seguia no sentido Colatina quando, em um declive, os carros bateram de frente.
Após a colisão, o Uno ficou fora da pista, às margens da rodovia, perto de um barranco. O veículo ficou preso em uma cerca de arame farpado. Antônio, que conduzia o automóvel, ficou preso às ferragens e morreu na hora. Já o Palio continuou no lado da pista por onde seguia, porém virado para o sentido contrário. O motorista do Palio sofreu leves escoriações.
A ES 080 ficou totalmente interditada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil e o trânsito foi desviado para a rodovia Eleotério Bragatto, no contorno da BR 259. Após algumas horas, a perícia foi concluída e a ES 080 foi liberada. O corpo de Antônio foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Homem morre em acidente entre dois carros em Colatina

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