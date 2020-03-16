Homem morre atropelado por ônibus na BR 101 em Linhares

Um homem morreu atropelado por um ônibus na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Manoel Augusto dos Santos Filho foi atingido pelo veículo que fazia uma viagem interestadual, na noite do último sábado (14).
O acidente aconteceu no Km 138 da rodovia, próximo ao trevo da Lagoa Juparanã. A PRF informou que o ônibus transitava no sentido Norte, quando atingiu a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado pela família neste domingo (15).