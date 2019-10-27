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Em Pancas

Homem morre após ser atropelado em frente a um bar no interior do ES

O acidente aconteceu por volta das 23h deste sábado (26), na Rodovia Laurindo Barbosa, na zona Rural de Pancas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 14:33

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 14:33

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem identificado como Valdiner Dias da Silva morreu após ser atropelado por um veículo de passeio na Rodovia Laurindo Barbosa, na zona Rural de Pancas, no Noroeste do Estado. O acidente foi por volta das 23h deste sábado (26).
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e encontrou a vítima bastante ensanguentada. Logo em seguida, um enfermeiro do Hospital de Pancas realizou os primeiros socorros e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Valdiner foi encaminhado para o Serviço Médico Legal.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro contou aos militares que seguia pela rodovia quando ao passar em frente a um bar onde acontecia um evento, foi surpreendido pela vítima, que saiu do estabelecimento correndo e atravessou a pista, se jogando na frente do carro. 
Segundo o condutor, ele imediatamente parou o veículo e solicitou socorro, mas devido ao tumulto generalizado de pessoas com sintomas de embriaguez, deixou o local e se dirigiu até o Departamento de Polícia Militar de Pancas, onde explicou a situação. O veículo foi periciado e entregue ao condutor.

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