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Crime

Homem morre após levar tiro na cabeça em bar de Linhares

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Publicado em 31 de Março de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 16:48
O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira
Um homem de 43 anos levou um tiro na cabeça enquanto estava em um bar, em Linhares, na região Norte do Estado. O crime aconteceu no início da noite desta sexta-feira (30), no bairro Nova Esperança.
Uma testemunha disse, em depoimento à Polícia Militar, que estava com Silvado Jose Bezerra em um bar, na Avenida Lagoa Bonita, quando um suspeito armado chegou correndo e efetuou disparos contra a vítima.
Silvado foi atingido por um disparo na cabeça e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181.
SEGUNDO HOMICÍDIO
Cerca de oito horas antes, um homem foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Interlagos, também em Linhares. Segundo a polícia, ele chegou a ser socorrido ainda com vida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
 

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