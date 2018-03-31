Homem morre após levar tiro na cabeça em bar de Linhares

O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira

Linhares, na região Norte do Estado. O crime aconteceu no início da noite desta sexta-feira (30), no bairro Nova Esperança. Um homem de 43 anos levou um tiro na cabeça enquanto estava em um bar, em, na região Norte do Estado. O crime aconteceu no início da noite desta sexta-feira (30), no bairro Nova Esperança.

Uma testemunha disse, em depoimento à Polícia Militar, que estava com Silvado Jose Bezerra em um bar, na Avenida Lagoa Bonita, quando um suspeito armado chegou correndo e efetuou disparos contra a vítima.

Silvado foi atingido por um disparo na cabeça e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181.

SEGUNDO HOMICÍDIO

um homem foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Interlagos, também em Linhares. Segundo a polícia, ele chegou a ser socorrido ainda com vida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Cerca de oito horas antes,na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Interlagos, também em Linhares. Segundo a polícia, ele chegou a ser socorrido ainda com vida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.