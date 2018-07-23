Homem é preso por aplicar golpes no trânsito em Colatina

A polícia apreendeu dinheiro com o estelionatário Crédito: Divulgação/PM

Um estelionatário de 26 anos foi preso após uma denúncia anônima em Colatina, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, Vinicius Otto Nicomedes foi detido na tarde de sábado (21) por aplicar golpes para extorquir dinheiro de motoristas no trânsito.

Os policiais informaram que o suspeito abordava os condutores sempre da mesma forma, simulando que eles haviam feito uma manobra arriscada e dado uma fechada em sua moto.

Desta forma, o suspeito dizia que foi obrigado a frear bruscamente para impedir um acidente de trânsito e com isso teria quebrado o freio a disco da moto, que deveria ser pago pela vítima.

TENTATIVA DE FUGA

Ao avistar os militares chegando ao local, no bairro São Silvano, após a denúncia, Vinícius tentou fugir de moto e foi perseguido pelos policiais. O suspeito estacionou sua motocicleta na rua e entrou correndo para dentro de sua residência, que foi cercada pelos militares.

Vinicius chegou a se trancar em um cômodo da casa, mas depois de um intenso diálogo, ele resolveu conversar com os policiais. Ao ser informado do acontecido, ele tentou fugir pela janela, mas foi contido e algemado.

O suspeito não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com o licenciamento da moto atrasado.

Dentro da casa dele foi encontrado um cachimbo para uso de crack e uma pequena quantidade de maconha, que segundo o suspeito, era para consumo próprio.

Ao ser detido e colocado no compartimento de segurança, o suspeito ficou batendo com a cabeça na lateral da viatura. Perguntado o que estaria fazendo, ele disse que não era nada.

VÍTIMAS

Algumas vítimas, inclusive nas redes sociais, reclamavam que haviam caído no golpe do suspeito. Uma mulher disse aos militares que viu o momento em que o suspeito tentava extorquir dinheiro de um senhor.

A mulher tentou avisar a vítima, que não entendeu. Depois de ameaçar várias vezes o homem, batendo as mãos no vidro e na lataria do carro para intimidar a vítima, dizendo que queria receber de qualquer jeito o dinheiro. O senhor, com medo e por cautela deu R$ 50,00 para o acusado, que havia pedido R$ 130,00.

Outro homem também procurou a polícia para informar que depois de ser ameaçado, disse que pagou os R$ 130,00 que o suspeito exigiu.

POLÍCIA CIVIL

O suspeito e o veículo foram levados para a delegacia de Colatina. Foi encontrado em posse do acusado o valor de R$ 169,00 dinheiro.