Linhares

Homem é preso por abusar e tentar beijar menina de 6 anos em Linhares

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 21:02
Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 58 anos foi preso e autuado por estupro de vulnerável em Linhares, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o padrasto da vítima acionou a polícia para informar que um homem de 58 anos tinha abusado da enteada, uma menina de apenas seis anos, em uma fazenda localizada na zona rural do município, na manhã de sábado (28).
Ao chegarem ao local, os militares encontraram os moradores da fazenda segurando o acusado, para impedir que ele tentasse fugir.
O padrasto contou que tudo começou quando ele foi informado que o homem estaria levando a criança para o galpão da fazenda. Nesse momento, o padrasto pegou o celular e correu para o local indicado, para verificar o que estaria acontecendo.
Ao chegar no local, viu os dois e conseguiu fazer uma pequena filmagem do acusado acariciando sua enteada. Logo depois, interviu usando força para segurar o acusado até a chegada da polícia.
A menina relatou aos militares que o acusado tentou beijá-la após ter pegado nas partes íntimas dela. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Linhares.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil de Linhares informou que o homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.

