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Vandalismo

Homem é preso por apedrejar portas e carros da Prefeitura de Linhares

De acordo com a PM, o suspeito pegou uma pedra e começou a destruir os veículos e depois retornou para vandalizar portas de vidro da recepção. Ele foi autuado em flagrante

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:55
Homem é preso por quebrar vidros e danificar carros da prefeitura de Linhares
Homem é preso por quebrar vidros e danificar carros da prefeitura de Linhares Crédito: Leitor
Um homem,de 34 anos, quebrou portas e danificou os vidros de alguns veículos na Secretaria de Assistência Social de Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). De acordo com a PM, o suspeito utilizou uma pedra para danificar os objetos.
A prefeitura de Linhares informou que o homem buscou atendimento na Secretaria de Assistência Social. No local, ele teve o pedido de aluguel social negado pelo órgão.
Homem é preso por apedrejar portas e carros da Prefeitura de Linhares
De acordo com funcionários da Secretaria, o suspeito se retirou do local de forma tranquila. Quando chegou ao estacionamento, ele pegou uma pedra e começou a destruir os veículos e depois retornou para vandalizar portas de vidro da recepção.
Carros da prefeitura foram danificados
Carros da prefeitura foram danificados Crédito: Leitor
A PM informou que duas portas de vidro foram quebradas. Além disso, o suspeito também danificou os vidros de quatro carros da Prefeitura, e um automóvel particular de um funcionário da Secretaria.
Com a chegada dos militares, o homem confessou a ação, ele disse aos policiais que para danificar os objetos ele utilizou uma pedra, que foi apreendida e entregue na delegacia juntamente com o detido.
A prefeitura informou que o prejuízo estimado é de R$ 3 mil. Mesmo com os danos, os atendimentos na pasta continuam normalmente.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público municipal. De acordo com a polícia, foi arbitrada uma fiança, se não for paga, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional.

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ALUGUEL SOCIAL

Segundo a prefeitura, o homem é natural de Maceió, em Alagoas. Ele mora sozinho em um imóvel no centro de Linhares. O suspeito teve o benefício negado, por não se enquadrar nos requisitos previstos pela legislação para receber o aluguel social.
De acordo com a legislação municipal, o benefício é destinado a pessoas com imóvel em situação de risco, famílias em extrema situação de vulnerabilidade e mulheres em situação de violência doméstica.

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