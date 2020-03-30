Homem é preso por quebrar vidros e danificar carros da prefeitura de Linhares Crédito: Leitor

Um homem,de 34 anos, quebrou portas e danificou os vidros de alguns veículos na Secretaria de Assistência Social de Linhares , Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). De acordo com a PM, o suspeito utilizou uma pedra para danificar os objetos.

A prefeitura de Linhares informou que o homem buscou atendimento na Secretaria de Assistência Social. No local, ele teve o pedido de aluguel social negado pelo órgão.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso por apedrejar portas e carros da Prefeitura de Linhares

De acordo com funcionários da Secretaria, o suspeito se retirou do local de forma tranquila. Quando chegou ao estacionamento, ele pegou uma pedra e começou a destruir os veículos e depois retornou para vandalizar portas de vidro da recepção.

Carros da prefeitura foram danificados Crédito: Leitor

A PM informou que duas portas de vidro foram quebradas. Além disso, o suspeito também danificou os vidros de quatro carros da Prefeitura, e um automóvel particular de um funcionário da Secretaria.

Com a chegada dos militares, o homem confessou a ação, ele disse aos policiais que para danificar os objetos ele utilizou uma pedra, que foi apreendida e entregue na delegacia juntamente com o detido.

A prefeitura informou que o prejuízo estimado é de R$ 3 mil. Mesmo com os danos, os atendimentos na pasta continuam normalmente.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público municipal. De acordo com a polícia, foi arbitrada uma fiança, se não for paga, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional.

ALUGUEL SOCIAL

Segundo a prefeitura, o homem é natural de Maceió, em Alagoas. Ele mora sozinho em um imóvel no centro de Linhares. O suspeito teve o benefício negado, por não se enquadrar nos requisitos previstos pela legislação para receber o aluguel social.