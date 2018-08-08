Homem é preso ao buscar carro retido pela PRF em Linhares

O veículo estava apreendido pela PRF em Linhares Crédito: Divulgação/PRF

Rio de Janeiro, foi detido na manhã desta quarta-feira (8), ao tentar liberar um veículo que estava retido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Linhares, região Norte do Estado. Um homem com um mandado de prisão em aberto por homicídio, no, foi detido na manhã desta quarta-feira (8), ao tentar liberar um veículo que estava retido pela Polícia Rodoviária Federal (), na, em, regiãodo Estado.

De acordo com a PRF, o veículo  um VW GOL  foi abordado durante uma fiscalização e os agentes constataram que havia uma restrição. Para a liberação do automóvel, era necessário a regularização e a presença do proprietário.

O homem compareceu ao posto policial e apresentou os documentos do veículo e pessoais.

Para a surpresa do suspeito, a PRF já o aguardava com uma cópia do mandado de prisão expedido contra ele.