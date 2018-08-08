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Mandado de prisão em aberto

Homem é preso ao buscar carro retido pela PRF em Linhares

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por ter sido condenado pelo crime de homicídio no Rio de Janeiro

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 20:49
O veículo estava apreendido pela PRF em Linhares Crédito: Divulgação/PRF
Um homem com um mandado de prisão em aberto por homicídio, no Rio de Janeiro, foi detido na manhã desta quarta-feira (8), ao tentar liberar um veículo que estava retido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Linhares, região Norte do Estado. 
De acordo com a PRF, o veículo  um VW GOL  foi abordado durante uma fiscalização e os agentes constataram que havia uma restrição. Para a liberação do automóvel, era necessário a regularização e a presença do proprietário.
O homem compareceu ao posto policial e apresentou os documentos do veículo e pessoais.
Para a surpresa do suspeito, a PRF já o aguardava com uma cópia do mandado de prisão expedido contra ele.
O acusado foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Linhares.

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