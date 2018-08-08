Homem é preso ao buscar carro retido pela PRF em Linhares

Um homem com um mandado de prisão em aberto por homicídio, no Rio de Janeiro, foi detido na manhã desta quarta-feira (8), ao tentar liberar um veículo que estava retido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Linhares, região Norte do Estado.
De acordo com a PRF, o veículo um VW GOL foi abordado durante uma fiscalização e os agentes constataram que havia uma restrição. Para a liberação do automóvel, era necessário a regularização e a presença do proprietário.
O homem compareceu ao posto policial e apresentou os documentos do veículo e pessoais.
Para a surpresa do suspeito, a PRF já o aguardava com uma cópia do mandado de prisão expedido contra ele.
O acusado foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Linhares.