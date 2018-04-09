Homem é morto em tiroteio perto de cemitério em Linhares

Data: 26/01/2017 - 16ª Delegacia Regional de Linhares - Editoria: Polícia - Foto: Samira Ferreira - NA Crédito: Samira Ferreira

Um homem de 21 anos foi encontrado morto perto de um cemitério após um tiroteio em

, região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), denúncias anônimas informaram que estaria acontecendo um tiroteio nas proximidades do cemitério, no bairro Bebedouro, na tarde de domingo (08). Quando os militares chegaram ao local, encontraram um homem, já sem vida, caído nos fundos do quintal de uma residência, que fica próxima ao cemitério.

Uma testemunha informou aos militares que ouviu o barulho de três tiros e correu para o interior de sua residência.

A perícia constatou que a vítima sofreu uma perfuração nas costas provocada pelo disparo da arma de fogo. De acordo com a PM, a irmã da vítima reconheceu o corpo do jovem. Em depoimento, ela disse que, poucas horas antes do crime, dois indivíduos foram à residência para perguntar se a vítima estava em casa. O irmão, de acordo com ela, estava com medo de sair de casa em dias anteriores.

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