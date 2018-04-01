Homem é morto durante partida de dominó em Linhares

Um homem foi assassinado quando estava jogando dominó com mais três amigos, na noite deste sábado (31), em um complexo esportivo localizado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, Antonio Carlos dos Santos Oliveira, 45 anos, tinha cerca de 12 perfurações no corpo provocadas pelos tiros.
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu. Testemunhas disseram à polícia que dois suspeitos chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos contra Antonio Carlos. A PM informou que Antonio Oliveira tinha passagem por porte ilegal de arma e homicídio.
O caso será investigado pela Polícia Civil.