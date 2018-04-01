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Violência

Homem é morto durante partida de dominó em Linhares

Crime aconteceu em um complexo esportivo localizado no bairro Aviso, em Linhares

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 17:42
Antonio Carlos dos Santos Oliveira chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu Crédito: Amabily Caliman
Um homem foi assassinado quando estava jogando dominó com mais três amigos, na noite deste sábado (31), em um complexo esportivo localizado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, Antonio Carlos dos Santos Oliveira, 45 anos, tinha cerca de 12 perfurações no corpo provocadas pelos tiros.
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu. Testemunhas disseram à polícia que dois suspeitos chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos contra Antonio Carlos. A PM informou que Antonio Oliveira tinha passagem por porte ilegal de arma e homicídio.
O caso será investigado pela Polícia Civil.

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