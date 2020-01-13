Homem é morto a tiros em Vila Valério

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 44 anos foi morto a tiros neste domingo (12) em Vila Valério, no Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu nas proximidades de um bar, no bairro Vila Nova.

Testemunhas disseram à PM que a vítima foi perseguida por mais de um suspeito e foi alvejada por vários disparos.