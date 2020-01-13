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Noroerte

Homem é morto a tiros em Vila Valério

A vítima foi perseguida e alvejada por vários disparos

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 20:35
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 44 anos foi morto a tiros neste domingo (12) em Vila Valério, no Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu nas proximidades de um bar, no bairro Vila Nova.
Testemunhas disseram à PM que a vítima foi perseguida por mais de um suspeito e foi alvejada por vários disparos.
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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