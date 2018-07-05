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tentativa de homicídio

Homem é esfaqueado após chamar colega de 'corno' em Colatina

O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio por arma branca

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 22:08
A adolescente morreu no Hospital Silvio Avidos Crédito: Brunela Alves
Um homem de 51 anos foi esfaqueado por um colega, após chamá-lo de "corno" em Colatina, região Noroeste do Estado.
A Polícia Militar (PM) foi informada de que um homem de 51 anos deu entrada no Hospital Silvio Avidos, vítima de uma tentativa de homicídio. A vítima informou aos militares que estava bebendo no bar, na noite de terça-feira (03), quando foi agredido pelas costas com uma facada no pescoço. 
O homem disse que há cerca de seis meses fez uma brincadeira com o acusado, um homem de 44 anos, ao dizer que ele era "corno" duas vezes com mulheres diferentes.
Ao chegar bêbado no bar, por volta de 20h, o acusado disse para a vítima: Está lembrado de mim, que você falou da minha atual esposa?". Depois disso, desferiu o golpe de faca contra o homem.
O estado de saúde da vítima não foi informado.
PRISÃO
Os militares foram até a residência do acusado e ele confirmou a versão da vítima. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Colatina.
O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio por arma branca e em seguida encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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