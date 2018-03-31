Homem dorme com janela aberta e tem bens furtados em São Mateus

Um homem levou um susto na madrugada deste sábado (31), ao acordar e ver que sua casa havia sido furtada em
, região Norte do Estado.
A vítima informou à Polícia Militar que foi dormir por volta de meia-noite e, ao acordar por volta de 4 horas da madrugada, percebeu que estava faltando alguns pertences dentro da casa, no bairro Aroeira.
O homem informou à polícia que esqueceu a janela da sala encostada. Ele acredita que foi por lá que autor do crime entrou.
Foram furtados, de acordo com a vítima, uma televisão, um aparelho celular e a quantia de R$1.800,00 em espécie. Os militares realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.