Homem dorme com janela aberta e tem bens furtados em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem levou um susto na madrugada deste sábado (31), ao acordar e ver que sua casa havia sido furtada em

, região Norte do Estado.

A vítima informou à Polícia Militar que foi dormir por volta de meia-noite e, ao acordar por volta de 4 horas da madrugada, percebeu que estava faltando alguns pertences dentro da casa, no bairro Aroeira.

O homem informou à polícia que esqueceu a janela da sala encostada. Ele acredita que foi por lá que autor do crime entrou.