Homem ateia fogo em ônibus em Aracruz; veja vídeo

Um homem não identificado ateou fogo em um ônibus na noite desta quinta-feira, no balneário de Barra do Sahy, em Aracruz , região Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 22 horas. O suspeito ameaçou os passageiros e funcionários, mandou todos desceram e incendiou o coletivo. O acusado fugiu e é procurado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o criminoso entrou no ônibus em um ponto de Coqueiral de Aracruz com uma mochila. Antes de entrar no trevo da Rodovia ES 010, ameaçou a todos que estavam no interior do veículo alegando que estava armado e pediu para que o coletivo fosse parado para todos descerem. Ele teria dito que iria atirar e matar quem o desobedecesse.

Depois do motorista estacionar o ônibus e todos descerem, o acusado ateou fogo no veículo. Rapidamente, o coletivo foi consumido pelas chamas. Uma equipe de bombeiros civis de uma fábrica da região apagaram o incêndio. Ninguém ficou ferido. Já o coletivo ficou destruído.

Ainda segundo a PM, o suspeito teria falado para as vítimas que trabalhava em um quiosque próximo ao trevo de Coqueiral e que seria morador da Vila do Riacho. As testemunhas não observaram se o acusado portava algum combustível e nem se ele estava realmente armado. Após colocar fogo no ônibus, o homem fugiu. Buscas foram feitas na região, mas ele não foi localizado.

A Polícia Civil informou que o acusado não foi detido até o momento e que o caso está sob investigação. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

O QUE DIZ A EMPRESA

A empresa Expresso Aracruz, proprietária do ônibus, foi procurada pela reportagem. O diretor Ortêmio Locatelli Filho explicou que as polícias militar e civil estão apurando o caso. Até o momento, nós sabemos que foi um ato individual de vandalismo. O suspeito ameaçou passageiros e funcionários, mandou todos descerem do ônibus e ateou fogo. Não sabemos qual a motivação e esperamos que o acusado seja encontrado e preso nas próximas horas. O prejuízo do carro é em torno de R$ 380 mil, ressaltou.