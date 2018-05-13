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Guindaste pega fogo em indústria de Pinheiros

Uma equipe de combate a incêndio da própria empresa combateu o fogo; não houve feridos

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 21:56
O guindaste pegou fogo no pátio dentro da indústria de madeiras Crédito: Divulgação | Placas do Brasil
Um equipamento de guindaste pegou fogo no pátio de uma indústria de madeiras em Pinheiros, região Norte do Estado. A empresa, localizada na Rodovia Mário Covas, na BR 101,informou que o incêndio no equipamento aconteceu na noite de sexta-feira (11), quando a máquina estava desligada.
Uma equipe de combate a incêndio da própria empresa combateu o fogo. A máquina havia sido alugada.
Crédito: Divulgação | Placas do Brasil
Por meio de nota, a Placas do Brasil S/A informou que as causas do incêndio são investigadas e não houve danos às instalações da indústria e nenhum funcionário ficou ferido.

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