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Grupo apedreja e põe fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina

Segundo a PM, pelo menos sete pessoas participaram da ação. A polícia acredita que o crime foi uma represália à prisão de um traficante

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 10:42
Grupo apedreja e coloca fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina Crédito: Reprodução
Grupo apedreja e põe fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina
Pelo menos sete pessoas apedrejaram e colocaram fogo em um ônibus em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, o crime aconteceu no bairro Ayrton Senna, na noite desta quinta-feira (20). A Polícia Militar acredita que a ação foi uma represália à prisão de um traficante, que aconteceu horas antes do ataque na mesma região.
De acordo com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira foi realizada uma operação, no bairro Ayrton Senna, que culminou com a prisão de um traficante conhecido no bairro, contra ele existia um mandado de prisão por tráfico de drogas.
Quando estavam na delegacia registrando a prisão do homem, militares foram informados que um grupo de encapuzados fechou a via de acesso ao bairro e atacou um ônibus do transporte coletivo municipal.
Grupo apedreja e coloca fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina Crédito: Reprodução
Uma testemunha que estava no veículo relatou aos militares que um grupo de pelo menos sete pessoas ordenou que todos os passageiros, o motorista e o cobrador descessem do ônibus. Em seguida, jogaram pedras nas janelas e arremessaram garrafas com conteúdo inflamável, causando incêndio e danos no interior do ônibus. Segundo a polícia, uma equipe chegou rapidamente ao local, apagou as chamas e conseguiu evitar que o veículo ficasse completamente destruído.
A Polícia Militar informou que já identificou três suspeitos de atacarem o ônibus, e todos eles teriam ligação com o tráfico de drogas na região.
Ainda de acordo com a polícia, o ataque ao ônibus não tem relação com um protesto pelo reajuste nas tarifas do transporte coletivo municipal, como chegou a circular na cidade. Segundo a polícia, a ação foi motivada pela prisão do traficante horas antes, além de ser uma tentativa de evitar a presença dos militares na região, que conta com uma base da PM.
Grupo apedreja e coloca fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina Crédito: Reprodução
A Polícia afirmou em nota que não deixará de atuar na região e vai manter os trabalhos da base comunitária no bairro. 
Vamos continuar a ocupar o bairro com presença da Base Comunitária constante, além de outros recursos para garantir a segurança do cidadão de bem e impedir que criminosos aproveitadores realizem condutas que venham a prejudicar toda a comunidade. A PM não deixará de atuar com firmeza, sempre prezando pela legalidade. Estaremos presentes, mais do que nunca, na nossa querida comunidade do bairro Ayrton Senna, destacou a nota.
A Viação Joana Darc, responsável pelo ônibus que foi atacado, informou que no coletivo estavam quatro passageiros, além do motorista e o cobrador, e que ninguém ficou ferido na ação. A empresa ainda se manifestou dizendo que foi surpreendida com o ato de vandalismo e que o prejuízo causado ainda está sendo calculado.
A Polícia Civil informou que  nenhum suspeito do ataque foi detido. O caso segue sob investigação na Delegacia Regional de Colatina, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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