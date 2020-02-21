Grupo apedreja e coloca fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Grupo apedreja e põe fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina

Pelo menos sete pessoas apedrejaram e colocaram fogo em um ônibus em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, o crime aconteceu no bairro Ayrton Senna, na noite desta quinta-feira (20). A Polícia Militar acredita que a ação foi uma represália à prisão de um traficante, que aconteceu horas antes do ataque na mesma região.

De acordo com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira foi realizada uma operação, no bairro Ayrton Senna, que culminou com a prisão de um traficante conhecido no bairro, contra ele existia um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Quando estavam na delegacia registrando a prisão do homem, militares foram informados que um grupo de encapuzados fechou a via de acesso ao bairro e atacou um ônibus do transporte coletivo municipal.

Grupo apedreja e coloca fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina Crédito: Reprodução

Uma testemunha que estava no veículo relatou aos militares que um grupo de pelo menos sete pessoas ordenou que todos os passageiros, o motorista e o cobrador descessem do ônibus. Em seguida, jogaram pedras nas janelas e arremessaram garrafas com conteúdo inflamável, causando incêndio e danos no interior do ônibus. Segundo a polícia, uma equipe chegou rapidamente ao local, apagou as chamas e conseguiu evitar que o veículo ficasse completamente destruído.

A Polícia Militar informou que já identificou três suspeitos de atacarem o ônibus, e todos eles teriam ligação com o tráfico de drogas na região.

Ainda de acordo com a polícia, o ataque ao ônibus não tem relação com um protesto pelo reajuste nas tarifas do transporte coletivo municipal , como chegou a circular na cidade. Segundo a polícia, a ação foi motivada pela prisão do traficante horas antes, além de ser uma tentativa de evitar a presença dos militares na região, que conta com uma base da PM.

Grupo apedreja e coloca fogo em ônibus após prisão de traficante em Colatina Crédito: Reprodução

A Polícia afirmou em nota que não deixará de atuar na região e vai manter os trabalhos da base comunitária no bairro.

Vamos continuar a ocupar o bairro com presença da Base Comunitária constante, além de outros recursos para garantir a segurança do cidadão de bem e impedir que criminosos aproveitadores realizem condutas que venham a prejudicar toda a comunidade. A PM não deixará de atuar com firmeza, sempre prezando pela legalidade. Estaremos presentes, mais do que nunca, na nossa querida comunidade do bairro Ayrton Senna, destacou a nota.

A Viação Joana Darc, responsável pelo ônibus que foi atacado, informou que no coletivo estavam quatro passageiros, além do motorista e o cobrador, e que ninguém ficou ferido na ação. A empresa ainda se manifestou dizendo que foi surpreendida com o ato de vandalismo e que o prejuízo causado ainda está sendo calculado.