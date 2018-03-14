Grávida é feita refém durante roubo de carro em São Mateus

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Uma mulher grávida de sete meses passou por grande susto após ser rendida por bandidos armados no balneário de Guriri , em São Mateus , Norte do Estado.

Na manhã de terça-feira (13), a gestante estava no veículo, em frente a uma clínica de radiologia, no bairro Ideal, quando foi abordada pelos criminosos armados que a ameaçaram e a levaram como refém dentro do carro.

Quando passavam próximo a uma faculdade no bairro Universitário, os criminosos liberaram a gestante e fugiram levando o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o carro na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em frente a um motel. Assim que a dupla notou a presença policial, os bandidos saíram do veículo e começaram a atirar contra os militares.