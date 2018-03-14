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Violência

Grávida é feita refém durante roubo de carro em São Mateus

Bandidos ainda atiraram contra militares e conseguiram fugir

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:10
Crédito: Pixabay
Uma mulher grávida de sete meses passou por grande susto após ser rendida por bandidos armados no balneário de Guriri, em São Mateus, Norte do Estado.
Na manhã de terça-feira (13), a gestante estava no veículo, em frente a uma clínica de radiologia, no bairro Ideal, quando foi abordada pelos criminosos armados que a ameaçaram e a levaram como refém dentro do carro.
Quando passavam próximo a uma faculdade no bairro Universitário, os criminosos liberaram a gestante e fugiram levando o veículo.
A Polícia Militar foi acionada e localizou o carro na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em frente a um motel. Assim que a dupla notou a presença policial, os bandidos saíram do veículo e começaram a atirar contra os militares.
Houve uma troca de tiros e os criminosos conseguiram se esconder em meio a um matagal, de onde efetuaram outros disparos contra os militares e não foram mais localizados.

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