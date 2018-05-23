'George não confessou e se mostrou sem sentimentos', diz delegada

Autoridades na coletiva de imprensa Crédito: Rafael Silva

A delegada Suzana Garcia, que está à frente do caso dos irmãos assassinados pelo pastor George Alves , em Linhares, no dia 21 de abril, disse que o autor do crime, mesmo preso, não confessou ter matado as crianças.

Suzana disse ainda que ele se mostrou uma pessoa sem sentimentos e que não aceitou a prisão. "Ele não confessou (ter matado os irmãos) e se mostrou uma pessoa sem sentimentos. Ele não aceitou a prisão e tentou se mostrar indignado", afirma a titular da Delegacia da Mulher de Linhares.

Reveja o esclarecimentos do caso pelo polícia:

ESTUPROU, AGREDIU E ATEOU FOGO NO FILHO E NO ENTEADO

O delegado André Jaretta Ardison, da força-tarefa que investiga a tragédia em Linhares afirmou, na manhã desta quarta-feira (23), que o pastor George Alves estuprou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado, Kauã Salles Butkovsky, 6, antes de agredir e atear fogo nas duas crianças no dia 21 de abril, na casa onde a família morava em Linhares, no Norte do Estado.

"Ele molestou as duas crianças. Isso é demonstrado tecnicamente pelo encontro (no corpo das crianças) de uma substância denominada PSA, que é encontrada no sêmen humano. Essa substância foi encontrada no orifício anal das duas crianças. Essa substância não poderia estar naquele local a não ser por um fator externo", afirmou o delegado.

A substância PSA é produzida pela próstata, o que comprova, segundo o delegado, que houve estupro.

O delegado reforçou que a polícia traçou uma concatenação de como ocorreram os fatos, que chocaram a todos os envolvidos na investigação por "tamanha crueldade" do crime.

O delegado André Jaretta (ao centro, de gravata azul e terno preto) ao detalhar as investigações sobre a tragédia em Linhares Crédito: Rafael Silva

"Ele agrediu as crianças. Foi encontrado vestígio de sangue no boxe do banheiro, que um exame comprou ser de Joaquim, seu filho biológico. Com as crianças vivas, porém desacordadas, ele as levou para a cama, utilizou um combustível derivado de petróleo e ateou fogo nelas e no local, fazendo com que elas fossem mortas pelo calor do fogo. Elas foram mortas pelo fogo. O exame comprova que elas foram mortas carbonizadas. Ambas tinham fuligem na traquéia, o que indica que elas respiravam a fumaça do incêndio", detalhou o delegado André Jaretta.

Segundo ele, ao atear fogo nas crianças o pastor tinha o objetivo de ocultar o crime.

"Feito isso, o investigado (pastor George) foi para o ambiente externo da casa, sem abrir o portão, ficou andando de um lado para outro, até que transeuntes vissem o cenário, parassem e, por conta própria, prestassem auxílio, abrindo o portão, mas não tendo mais condições de prestar socorro às crianças", disse o delegado.

"Não bastasse esse ato, vimos que o investigado buscou se promover, tentando mostrar uma personalidade muito inversa do que sua conduta mostrou", afirmou.