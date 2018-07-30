Gêmeos encontrados em caixote voltam a morar com os pais em Santa Teresa

Crianças foram reintegradas à família, que construiu uma cerca ao redor da casa para segurança dos gêmeos Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A informação foi confirmada pela gerente administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Iraci Carlini. Segundo ela, a família se organizou, junto com uma comunidade próxima, e construiu uma cerca em volta da casa, para preservar a integridade física das crianças. Quando os gêmeos foram encontrados presos em um caixa de madeira com cadeado, no último dia 10, os pais justificaram que, em frente à residência da família, tem uma estrada muito movimentada, onde passam muitos caminhões, e eles tinham medo que os filhos fossem até a rua e acabassem atropelados.

Os meninos foram reintegrados à família na semana passada. Agora a casa está cercada para garantir a segurança deles. Uma equipe da secretaria está acompanhando a família. Eles sentiam falta dos pais, tivemos um final feliz, explicou Iraci.

Em outra ocasião, a gerente administrativa havia explicado porque os pais dos gêmeos tomaram a decisão de deixar os meninos presos. Deixar os filhos no caixote foi uma estratégia para proteger as crianças. Não é a melhor estratégia, mas foi a que eles encontraram, disse Iraci.

CAIXOTE

O caixote, que tem o tamanho de um berço e ainda era dividido ao meio por um pedaço de madeira, foi construído pelo pai dos gêmeos. Ele trabalha em uma plantação de café pela manhã e a mãe das crianças ficava ocupada com os afazeres domésticos. Os pais alegaram que mantinham os filhos presos para garantir a segurança deles.

Os meninos foram resgatados pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar após uma denúncia anônima. No mesmo dia, os gêmeos foram encaminhados a um abrigo da prefeitura. A PM informou na ocasião que os irmãos não apresentavam qualquer tipo de trauma, apesar do caixote ser pequeno e não ter conforto nem brinquedos.

Os pais prestaram depoimento na Delegacia de Aracruz, onde foram ouvidos e liberados. Uma tia das crianças, que pediu para não ser identificada, contou que a família havia contratado um advogado para conseguir de volta a guarda dos irmãos.

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