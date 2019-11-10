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Pulou da BA para Guriri

Força de rios pode ter afastado óleo das praias de Conceição da Barra

Rios no extremo Sul da Bahia podem ter feito o óleo 'pular' a costa do município capixaba. Produto foi registrado pela primeira vez em São Mateus, vizinho mais ao sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 14:16

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 14:16

Praia de Conceição da Barra ainda não tem registro de óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Mesmo sendo o município que faz a divisa do Espírito Santo com a Bahia, Conceição da Barra não foi atingida pelas manchas de óleo que poluíram as praias do Nordeste. O material chegou à praia de Guriri, em São Mateus, e foi o primeiro registro confirmado no litoral capixaba, contrariando a previsão que o material pudesse seguir a costa continuamente a partir do sul baiano. Uma hipótese que pode explicar o material ter "pulado" as praias de Conceição da Barra é a presença de dois rios de grande porte no extremo Sul da Bahia, o Peruípe e o Mucuri, que podem ter ajudado a "empurrar" o óleo para longe da costa, mudando a rota que seria do litoral barrense.
Força de rios pode ter afastado óleo das praias de Conceição da Barra
"Esses rios de maior força quando aportam no litoral vão criar um efeito  que lança suas águas pra dentro do mar, numa corrente contrária à orla. Isso pode causar o efeito de expulsar qualquer material pra dentro do mar e causar esse "pulo", explica Pablo Prata, oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Mesmo assim, o município de Conceição da Barra continua em estado de alerta. De acordo com a prefeitura da cidade, o Gabinete de Gestão de Crise intensificou as suas atividades de monitoramento e continua em contato permanente com os órgãos que estão à frente das ações em âmbito estadual e federal.

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No momento, temos que ficar em alerta, mas não precisamos nos desesperar nem espalhar boatos que apenas prejudicam o trabalho sério e minucioso que está sendo realizado em nossa região, afirma o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.
Ele entende que a população fica aflita e deseja ajudar e a forma mais eficiente de colaborar é manter contato com a Defesa Civil Municipal ou a Coordenação de Monitoramento das Praias, caso veja algum vestígio de óleo no nosso litoral.
Assim teremos pessoas treinadas e equipadas para recolher e encaminhar o produto para análise, complementa Tebaldi.
Na manhã deste domingo (10), militares recolhem fragmentos de óleo em Pontal do Ipiranga, em Linhares, Região Norte do Estado. O material seguirá para análise. Militares do 38º Batalhão de Infantaria (BI) saíram de Vila Velha, neste sábado (9), para atuar na região e recolher os vestígios após a confirmação do material ter sido feita em São Mateus.

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