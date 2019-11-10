Praia de Conceição da Barra ainda não tem registro de óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra

Mesmo sendo o município que faz a divisa do Espírito Santo com a Bahia, Conceição da Barra não foi atingida pelas manchas de óleo que poluíram as praias do Nordeste. O material chegou à praia de Guriri, em São Mateus, e foi o primeiro registro confirmado no litoral capixaba, contrariando a previsão que o material pudesse seguir a costa continuamente a partir do sul baiano. Uma hipótese que pode explicar o material ter "pulado" as praias de Conceição da Barra é a presença de dois rios de grande porte no extremo Sul da Bahia, o Peruípe e o Mucuri, que podem ter ajudado a "empurrar" o óleo para longe da costa, mudando a rota que seria do litoral barrense.

Your browser does not support the audio element. Força de rios pode ter afastado óleo das praias de Conceição da Barra

"Esses rios de maior força quando aportam no litoral vão criar um efeito que lança suas águas pra dentro do mar, numa corrente contrária à orla. Isso pode causar o efeito de expulsar qualquer material pra dentro do mar e causar esse "pulo", explica Pablo Prata, oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Mesmo assim, o município de Conceição da Barra continua em estado de alerta . De acordo com a prefeitura da cidade, o Gabinete de Gestão de Crise intensificou as suas atividades de monitoramento e continua em contato permanente com os órgãos que estão à frente das ações em âmbito estadual e federal.

No momento, temos que ficar em alerta, mas não precisamos nos desesperar nem espalhar boatos que apenas prejudicam o trabalho sério e minucioso que está sendo realizado em nossa região, afirma o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.

Ele entende que a população fica aflita e deseja ajudar e a forma mais eficiente de colaborar é manter contato com a Defesa Civil Municipal ou a Coordenação de Monitoramento das Praias, caso veja algum vestígio de óleo no nosso litoral.

Assim teremos pessoas treinadas e equipadas para recolher e encaminhar o produto para análise, complementa Tebaldi.