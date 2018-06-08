Filha que era casada com pai sofria ameaças há 3 anos

A Polícia Militar apreendeu a espingarda na casa do suspeito Crédito: Divulgação/PM

descobriu que mantinha um relacionamento com o pai, um pedreiro de 47 anos, e passou a ser ameaçada por ele em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado, procurou a reportagem do Gazeta Online na manhã desta sexta-feira (08) para dar sua versão dos fatos. O nome do acusado não foi informado para não expor a vítima. A lavradora de 24 anos, que, um pedreiro de 47 anos, e passou a ser ameaçada por ele em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado, procurou a reportagem dona manhã desta sexta-feira (08) para dar sua versão dos fatos. O nome do acusado não foi informado para não expor a vítima.

De acordo com a lavradora, a descoberta aconteceu há cerca de 3 anos, no posto de saúde do município, quando ela estava grávida de 8 meses do pai, e foi fazer um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para ele poder se consultar na unidade.

"Lembro que ele estava passando mal e eu fui fazer o cartão do SUS pra ele se consultar. Foi lá que a atendente perguntou para mim: Você é casada com o seu pai? Eu disse não. Aí ela mostrou o nome dele, que também estava na minha certidão de nascimento. Quando cheguei em casa e perguntei se era meu pai, ele confirmou e começou a me ameaçar quando eu tentei separar. Depois, além das ameaças, ele também começou a me agredir e vigiar quando saía ou conversava com alguém", contou.

Pai e filha moravam em São Domingos do Norte Crédito: Arquivo - GZ

AGRESSÃO

Porém, na quinta-feira (31 de maio), quando ele a agrediu, apertando o pescoço dela, a mulher informou que conseguiu empurrá-lo e se trancar no quarto. Na manhã do dia seguinte, a lavradora aproveitou que o pai havia saído de casa para trabalhar e foi para São Gabriel com as duas filhas para procurar ajuda, onde foi orientada a não voltar para casa.

A lavradora afirmou que não procurou ajuda da polícia antes porque tinha medo das ameaças do pai. Além da filha do relacionamento com o pai, que atualmente está com três anos de idade, a lavradora tem uma filha, de 9 anos, fruto de um outro relacionamento.

"Ele ameaçava ficar com a minha filha mais velha caso eu tentasse separar dele também. Eu disse que não sairia sem ela e, por conta disso, aceitaria viver esse inferno", disse.

AMIGO

A lavradora informou que, quando tinha 15 anos de idade e morava na Bahia com a mãe, conheceu o pai na escola onde estudava, mas ele se identificou como amigo.

"Ele foi até a escola onde eu estudava e falou que era amigo da minha família. No mesmo dia, foi até a minha casa, pediu a minha mãe para levar eu e minha filha para o Espírito Santo. Minha mãe autorizou, deu meus documentos para ele e vim morar aqui no Estado com ele, como namorada. Minha mãe sempre escondeu de mim quem era meu pai. Não conheci meu pai antes. A gente morava com meu padrasto e eu era criada também por minha vó. Quando eu chamava (o pai) para ir à Bahia, ele sempre inventava uma desculpa", disse.

Com relação aos documentos de identificação do pai, a lavradora informou que sempre estavam com ele."Ele sempre carregava os documentos dele. Durante o meu pré-natal, precisei pegar meus documentos que estavam com ele. Fui fazer o CPF e título de eleitor depois de velha. Só o conhecia pelos apelidos de Baiano e Guê. Só descobri quem ele era de verdade, dessa forma, na unidade de saúde ", disse.

POLÍCIA CIVIL

O pedreiro foi detido e encaminhado junto de uma espingarda de fabricação caseira para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por ameaça e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.