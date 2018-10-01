Famílias de piloto e empresário pedem apoio do Exército nas buscas

Jéssica Barcellos é irmã do piloto desaparecido Crédito: Loreta Fagionato

No nono dia do desaparecimento do piloto Mayke Stefanelli Barcellos e do empresário Douglas Siqueira Lana, familiares e amigos estiveram no quartel do Corpo de Bombeiros, em Linhares, na manhã deste domingo (30), para pedir a ajuda do Exército nas buscas. Os dois sumiram no último dia 21, quando seguiam de Linhares para Mucuri, na Bahia, com uma asa-delta motorizada modelo Trike.

A técnica de enfermagem Jéssica Stefanelli Garuzzi Barcellos, irmã do piloto, disse que participação dos militares nos trabalhos de busca seria fundamental e afirmou que acredita que Mayke e Douglas estão vivos. A gente foi pedir a vinda do Exército para ajudar a gente porque eles têm experiência na mata e autorização para entrar. Queremos pedir reforço porque os meninos estão vivos. E a cada dia que passa vai aumentando nossa angústia, a gente não sabe se eles estão com fome e com sede. Disseram que vão ver a possibilidade, mas a gente quer para logo, porque já vai fazer 10 dias (do desaparecimento), afirmou.

O piloto Mayke Stefanelli Barcellos está desaparecido Crédito: Reprodução/Facebook

Enquanto isso, os parentes realizam buscas por Mayke e Douglas com recursos próprios. Neste domingo, os trabalhos aconteceram nas redondezas da Reserva Biológica de Sooretama. As buscas ficaram por conta de familiares, amigos e voluntários que têm experiência em adentrar a mata e estão ajudando a gente. São pessoas do interior que se propuseram a nos ajudar, contou Jéssica.

No sábado (29), a família foi até a divisa do Espírito Santo com a Bahia para checar uma pista, que depois se revelou falsa. A gente foi checar uma informação no Córrego da Estiva, depois de Pedro Canário, onde um senhor falava que teria visto a aeronave do meu irmão. Mas quando chegamos lá ele não teve coragem de mentir na nossa cara e disse que viu uma aeronave por volta das 17 horas (do dia 21), mas ele saiu de Linhares às 5 horas. Essas informações estão prejudicando muito nas buscas, lamentou a irmã do piloto.

Jéssica destacou que as informações falsas que circulam nas redes sociais deixam todos preocupados. Isso deixa tanto a nossa família quanto a família do Douglas angustiada. Está todo mundo apreensivo, esgotado, tentando tirar forças de onde não tem porque é puxado. Mas a família não vai parar, a gente não vai desistir enquanto não achar os dois, ressaltou.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe realizou, neste domingo, trabalhos à procura do piloto e do empresário.