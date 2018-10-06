Famílias de desaparecidos vão à polícia após ligações suspeitas

O piloto Mayke Stefanelli Barcellos está desaparecido Crédito: Reprodução/Facebook

As famílias do piloto Mayke Stefanelli Barcellos e do empresário Douglas Siqueira Lana  desaparecidos há 14 dias, desde que decolaram em uma asa-delta motorizada em Linhares  registraram um boletim de ocorrência na polícia após receberem ligações pedindo dinheiro.

Segundo a advogada Adriana Alves, que representa as famílias, disse que os parentes dos desaparecidos recebem telefonemas em que os autores da ligação dizem saber onde estão Mayke e Douglas, mas que só forneceriam a informação se recebessem uma quantia em dinheiro.

Ainda de acordo com a advogada, por conta dessas ligações, as famílias não descartam a hipótese de sequestro e, talvez por isso, a tentativa de extorsão.

Acionada pela reportagem para saber se a polícia também estaria trabalhando com essa linha de investigação, a Polícia Civil apenas informou que está investigando o caso, e que presta auxílio ao Corpo de Bombeiros para encontrar os desaparecidos