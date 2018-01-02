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Família fica desalojada após chuva forte em Pancas

Dos 12 municípios com os maiores acumulados de chuva, sete são das duas regiões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 18:43

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 18:43

As chuvas deixaram uma família desalojada em Pancas, na noite desta segunda-feira (1). Segundo a Defesa Civil choveu 37.32 mm no local. Moradores registraram ainda chuva de granizo, vento forte e muitos raios. Uma casa foi destelhada e várias árvores caíram no município. 
Pancas foi um dos locais aonde mais choveu no Estado nas últimas 24 horas. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, dos 12 municípios com os maiores acumulados de chuva, sete são das regiões Norte e Noroeste. São eles: Água Doce do Norte 47,4 milímetros (mm), Mantenópolis 39.48 mm, Pancas 37.32 mm, Colatina 36.67 mm, Aracruz 30.79 mm, São Domingos do Norte 30.74 mm e Itaguaçu 30.1 mm.

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