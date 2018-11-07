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Jaguaré

Família é feita refém e tem carro roubado no ES

As vítimas caminharam por cerca de quatro quilômetros até encontrarem uma casa para pedir ajuda; o crime aconteceu em Jaguaré, região Norte do Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:54
Crédito: Divulgação
Uma família ficou na mira de bandidos armados e teve o carro roubado em Jaguaré, no Norte do Estado. O Os criminosos chegaram a colocar um saco na cabeça de uma das vítimas. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (6).
De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas informou que passava pelo Córrego da Areia, na zona rural do município, após comprar um veículo de um amigo, modelo Chevrolet Cobalt, quando foi abordada por quatro criminosos em outro veículo. Um dos bandidos que estava armado, apontou a arma para o homem, que estava com a esposa e um filho de 11 meses de idade no veículo.
Após abordarem a família, dois suspeitos entraram no carro e um deles assumiu a direção e colocou um saco na cabeça da vítima. Os criminosos, deixaram a família em uma região conhecida como Paulista. A família caminhou por cerca de quatro quilômetros até encontrar uma casa e pedir ajuda.
O veículo, de acordo com a vítima, ainda não havia sido transferido para seu nome. Após buscas na região, os militares não localizaram o veículo e os suspeitos envolvidos no crime. A Polícia Civil do município vai investigar o caso.

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