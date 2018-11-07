Família é feita refém e tem carro roubado no ES

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Uma família ficou na mira de bandidos armados e teve o carro roubado em Jaguaré, no Norte do Estado. O Os criminosos chegaram a colocar um saco na cabeça de uma das vítimas. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas informou que passava pelo Córrego da Areia, na zona rural do município, após comprar um veículo de um amigo, modelo Chevrolet Cobalt, quando foi abordada por quatro criminosos em outro veículo. Um dos bandidos que estava armado, apontou a arma para o homem, que estava com a esposa e um filho de 11 meses de idade no veículo.

Após abordarem a família, dois suspeitos entraram no carro e um deles assumiu a direção e colocou um saco na cabeça da vítima. Os criminosos, deixaram a família em uma região conhecida como Paulista. A família caminhou por cerca de quatro quilômetros até encontrar uma casa e pedir ajuda.