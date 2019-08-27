FALTA FOTO Racionamento: moradores de São Roque ficam sem água por dois dias

São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado. Há mais de dois meses sob racionamento, um novo e mais severo sistema de rodízio começou a valer nesta semana: a cada três dias, apenas um contará com água na torneira. Sem água para beber, para cozinhar ou para tomar banho. Esta é a situação vivida por alguns moradores da cidade de, nodo Estado. Há mais de dois meses sob racionamento, um novo e mais severo sistema de rodízio começou a valer nesta semana: a cada três dias, apenas um contará com água na torneira.

Rio Santa Maria, principal fonte de abastecimento da cidade, que há meses está com o nível abaixo do normal para o período. Sem chuvas, o fornecimento de água que, anteriormente, estava sendo feito em dias alternados, precisou ser ainda mais reduzido. A mudança é consequência do longo período de estiagem na região, que agravou a seca do, principal fonte de abastecimento da cidade, que há meses está com o nível abaixo do normal para o período. Sem chuvas, o fornecimento de água que, anteriormente, estava sendo feito em dias alternados, precisou ser ainda mais reduzido.

Quem sofre com isso, claro, é a população. Cabeleireira e moradora do bairro Vila Espanhola, Eurades Zanetti está precisando comprar água mineral para realizar atividades básicas do dia a dia. “Simplesmente não temos água. O pouco que temos é a mineral que a gente compra, porque senão não teríamos como cozinhar ou lavar louça”, comentou

Para também tentar driblar o racionamento, a dona de casa Alzira Maria Rodrigues recorre à vizinha e à filha. “Eu pego água na casa ao lado, que tem poço, mas só o suficiente para fazer o almoço e poder beber. A roupa eu lavo na casa da minha filha, que fica no interior, e banho só de balde”, resumiu ela.

Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) garante que não consegue. “Eles deixam a gente por horas no telefone, já anotei inúmeros protocolos, mas é inútil. Eles pedem para aguardar 24h para a normalização, que nunca acontece”, desabafa a dona de casa Kelly Regina. Quem tenta resolver a situação com a(Companhia Espírito-santense de Saneamento) garante que não consegue. “Eles deixam a gente por horas no telefone, já anotei inúmeros protocolos, mas é inútil. Eles pedem para aguardar 24h para a normalização, que nunca acontece”, desabafa a dona de casa Kelly Regina.

O descontentamento também atinge a dona de casa Morgana Aparecida Racanellli. “Já estou há mais de duas semanas sem água e ninguém dá satisfação para a gente. A conta, no entanto, continua chegando”, disse. Lavrador, Sivaldo José da Silva ainda aponta outro problema: “Quando a água do caminhão-pipa chega, não dá para quase ninguém”.

O QUE DIZ A CESAN

Chefe do polo da Cesan, Antônio Ferreira explicou que o novo rodízio precisou ser implantado porque a melhoria na vazão do Rio Santa Maria não aconteceu. “Faz bastante tempo que a nossa bacia está sem chuva. Começamos com uma restrição de uso na agricultura, mas como a melhora do nível não aconteceu, precisamos buscar água de carro-pipa”.

Segundo ele, toda a água tratada, que antes vinha de uma adutora, atualmente está vindo de Vargem Alegre, a cerca de 30 km de São Roque do Canaã. “Por causa dessa logística é importante que as pessoas registrem os problemas na nossa central, pelo número 115, para que possamos atender às demandas”, esclareceu Ferreira.

Já em relação aos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Vila Espanhola, ele garantiu que serão solucionados. “O sistema de rodízio às vezes gera falta de água em bairros que ficam mais distantes, mas o novo sistema deve amenizar isso, já que bairros próximos, mas de altura diferentes, não competirão pelo abastecimento, que será feito em dias distintos”.

SECA SE REPETE