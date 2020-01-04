Faculdade pública de Linhares lança edital de vestibular com 300 vagas

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) Crédito: Divulgação

Os estudantes que desejam ingressar na faculdade ganharam mais uma oportunidade no Norte do Estado. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) lançou, nesta quinta-feira (2), o edital do vestibular 2020. São 300 vagas para os cursos de Administração (100), Direito (100) e Pedagogia (100), distribuídas entre os turnos vespertino e noturno.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 13 a 24 de janeiro exclusivamente no site da instituição (www.faceli.edu.br). No ato da inscrição, o candidato pode escolher entre utilizar as suas notas do ENEM de 2018 ou de 2019. O resultado final será divulgado no dia 31 de janeiro.

Metade dos candidatos aprovados vai iniciar as aulas no dia 10 de fevereiro e os demais no segundo semestre (27 de julho), de acordo com a ordem de classificação. As matrículas para o primeiro semestre serão realizadas de 3 a 7 de fevereiro. Já as do segundo semestre, do dia 18 ao dia 22 de maio.

O edital estabelece ainda que 70% das vagas são reservadas integralmente para candidatos que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública, ou que tenham cursado integralmente em instituições particulares, com chance de bolsa de 100%.

O edital completo está disponível no site da instituição (www.faceli.edu.br) e no site da Prefeitura de Linhares (www.linhares.es.gov.br).