Ex-vizinhos confessam ter assassinado família em Pancas

Os irmãos "Carlinhos" e "Nei" foram presos após o crime Crédito: Internauta | Gazeta Online

matarem três pessoas de uma mesma família em Pancas, região Noroeste do Estado, confessaram os crimes em depoimento à Polícia Civil. Dois ex-vizinhos acusados de, região Noroeste do Estado, confessaram os crimes em depoimento à Polícia Civil.

De acordo com o delegado João Seidel, da 15ª Delegacia Regional de Colatina, o taxista Valdinei da Silva Cândido, o Nei, contou com detalhes sobre o crime ocorrido na comunidade Córrego Urucum. Ele, inclusive, confirmou que atirou em Martha Irene dos Santos, uma das vítimas. Ele entregou à polícia a arma usada no crime, um revólver calibre 38.

O irmão dele, Carlinho Cândido da Silva, ficou em silêncio durante o depoimento. Já o adolescente de 16 anos, enteado de Carlinho, contou que manteve dois integrantes da família atacada reféns. Ele ainda confirmou a participação dos irmãos no crime. A outra arma usada nos assassinatos e a espingarda utilizada pelo menor ainda não foram encontradas.

Cândido foi autuado por triplo homicídio duplamente qualificado e por porte ilegal de arma. Carlinho foi autuado por triplo homicídio duplamente qualificado. Eles foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Sobre o adolescente, o delegado informou que a Justiça vai decidir pela internação dele. O delegado João Seidel informou que as investigações continuam.

O CRIME

O crime aconteceu no início da noite de domingo (25). As três vítimas - Martha Irene dos Santos, Fernando Alves dos Santos, 23 anos, filho de Martha, e José Edmar Ribeiro, irmão de Martha, foram assassinados pelos ex-vizinhos após uma briga ocorrida no Natal de 2017.

De acordo com o delegado João Seidel, na ocasião, um dos filhos de Martha entrou em luta corporal com o adolescente, mas o motivo que ocasionou a briga não foi informado pelas testemunhas. Dias depois, a família vítima do triplo homicídio teve duas motos furtadas. O filho de Martha, então, acusou o menor pelo crime e os ânimos se exaltaram.

Após a acusação de furto, a família foi alertada por outros moradores da rua que seria perigoso continuar morando no local. Com medo, eles mudaram de casa na madrugada de sábado (24), sem que ninguém percebesse, e seguiram para a Comunidade Córrego Urucum, no distrito de Vila Verde, em Pancas.

SEQUESTRO

No domingo (25), um filho de Martha e a mulher dele foram sequestrados por Carlinho, Valdinei e o adolescente. Armados com dois revólveres calibre 38, os dois irmãos queriam se vingar pela acusação feita contra o adolescente e ordenaram que o casal sequestrado informasse o novo endereço da família que havia se mudado de Alto Rio Novo.

REFÉNS EM TÁXI

O casal foi colocado dentro do táxi de Valdinei e obrigado a levar os acusados à nova residência da família que teria acusado o adolescente de furtos. Ao chegarem à casa, no interior de Pancas, os criminosos começaram a atirar. Enquanto isso, as vítimas do sequestro eram mantidas dentro do táxi sob a vigilância do adolescente, que estava armado com uma espingarda. Após os assassinatos, o casal foi libertado.

Parte da família que estava no imóvel conseguiu correr ao ouvir os tiros. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Martha Irene dos Santos morta dentro de casa com um disparo na cabeça. Fernando Alves dos Santos, 23 anos, filho de Martha, foi encontrado morto em uma mata próxima à residência. Ele foi baleado quatro vezes. Perto de Fernando foi encontrado o corpo de outro parente, José Edmar Ribeiro.

PRISÃO APÓS CRIME

Carlinho foi preso após o crime, ainda no local. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e foi autuado por triplo homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado. Já Valdinei foi detido em Mantena (MG). Com o suspeito, foram apreendidos o veículo usado no crime e um revólver. O adolescente também foi encontrado em Mantena e apreendido.