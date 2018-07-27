Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso de Polícia

Ex-vereador é detido após acusação de tentativa de estupro no ES

O acusado foi denunciado pelo pai da criança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 20:32

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 20:32

Um ex-vereador foi detido por tentativa de estupro, em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, após informações de que o suspeito havia praticado uma tentativa de estupro contra um menor, o ex-vereador foi detido na tarde da última quarta-feira (25).
O homem teria sido flagrado pelo pai do menor, enquanto eles estavam no estacionamento de um supermercado. O pai da criança acionou a polícia e o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.
> Veja mais matérias de Polícia
A Polícia Civil informou que o acusado foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável e, após decisão judicial, vai responder em liberdade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados