Ex-vereador é detido após acusação de tentativa de estupro no ES

Um ex-vereador foi detido por tentativa de estupro, em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, após informações de que o suspeito havia praticado uma tentativa de estupro contra um menor, o ex-vereador foi detido na tarde da última quarta-feira (25).

O homem teria sido flagrado pelo pai do menor, enquanto eles estavam no estacionamento de um supermercado. O pai da criança acionou a polícia e o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.