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Escorpiões em creche assustam mães em Nova Venécia

Desde abril, cinco escorpiões e uma cobra foram encontrados na creche. Os pais e a professora estão preocupados com a situação

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 13:09
Um dos escorpiões encontrados dentro da creche Regina Celia, em Nova Venécia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Escorpiões foram encontrados dentro de uma creche do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo. Ao "Bom dia Espírito Santo", mães reclamaram da situação e reivindicaram cuidados. Além dos aracnídeos, uma cobra foi encontrada no local.
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Regina Celia, em Nova Venécia, atende 14 crianças. O problema com escorpiões começou no ano passado e, de abril para cá, cinco animais foram encontrados debaixo de mesas, entre os brinquedos dentro da sala de aula, além de uma cobra.
A filha da dona de casa Simone Mendes tem 5 anos e encontrou um escorpião na porta do banheiro. A mãe tem receio da situação.
"Eu vim aqui na escola, queria saber, perguntei à professora, e a professora falou que ela achou, e eles pegaram e mataram. Desde aí que já não tenho a mesma segurança que tinha antigamente", desabafa a dona de casa.
A professora da instituição afirma que realiza uma vistoria todos os dias no pátio e na sala antes das crianças entrarem e repete o processo no pátio antes de saírem. A filha da dona de casa Maria Gorete dos Santos também frequenta o CMEI, e a mãe se mostra muito preocupada com a situação.
"A gente fica bastante preocupado, porque o que eu quero para a minha filha eu quero para todas as crianças, que é o cuidado na escola. O meu medo é de uma criança ser picada", afirma.
Matagal em volta da creche CMEI Regina Celia, em Nova Venécia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
PREFEITURA
Em volta da creche, o matagal e os entulhos são fatores que contribuem para a infestação de insetos e animais. O muro da escola também estava praticamente encoberto de mato.
A Prefeitura de Nova Venécia realizou a limpeza em volta do muro e informa que a responsabilidade pelo serviço nos lotes é dos donos. Disse ainda que, quando eles não limpam, a prefeitura faz o trabalho e multa os donos do local.

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