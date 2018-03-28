Escola é arrombada e tem merenda furtada em Linhares

Ladrões invadiram a Escola Vila Bethania, em Linhares, Norte do Estado, e furtaram a merenda dos alunos. Segundo a Polícia Militar, foram levados 17 quilos de carne, entre frango, peixe, linguiça e carne seca, 9 pacotes de biscoitos e também R$ 19 em dinheiro.
O furto foi descoberto na manhã desta terça-feira (27), quando uma funcionária chegou para trabalhar e se deparou com a escola arrombada. Foram danificadas a janela dos fundos e as portas da sala de aula, da despensa e da cozinha. Ninguém soube informar o autor do furto à PM.
A Prefeitura de Linhares informou que nem as aulas nem a merenda das crianças ficaram prejudicadas pois um novo lote de merenda foi encaminhado à unidade de ensino.
Ainda de acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação contribui com as investigações da polícia e pede que a população denuncie qualquer ato de vandalismo ao patrimônio público por meio do telefone 153 (Guarda Municipal) ou 190 (Polícia Militar).