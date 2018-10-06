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Enxame de abelhas ataca homem e mata cadela em Conceição da Barra

A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro do município e medicada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 17:55

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 17:55

Abelha africana é especie perigosa, segundo a Defesa Civil Crédito: Pixabay
Um exame de abelhas africanas que estava em uma residência atacou um homem e uma cadela em Conceição da Barra, Norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil, o caso aconteceu na comunidade de Vila de Cobraice nesta sexta-feira (05). O homem, que não teve a idade revelada, foi socorrido para Pronto Atendimento do município onde foi medicado. Já a cadela, um animal adulto, não resistiu as picadas e morreu.
A Defesa Civil foi ao local, capturou o enxame de abelhas e o conduziu para o seu habitat natural. As abelhas capturadas são do tipo africana, conhecidas como abelhas assassinas, devido o auto grau de agressividade e por atacarem sempre em conjunto.
O órgão informou que as abelhas dessa espécie dois tipos de veneno durante ataque: um que provoca muita dor e outro capaz de danificar o tecido humano, causando entre outros danos, a insuficiência renal.
Pessoas alérgicas podem morrer com apenas uma picada de abelha africana, por isso é preciso ter cuidados e não tocar nos insetos. Caso sejam flagrados, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros, ou a Defeca Civil.

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