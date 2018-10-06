Enxame de abelhas ataca homem e mata cadela em Conceição da Barra

Abelha africana é especie perigosa, segundo a Defesa Civil Crédito: Pixabay

Um exame de abelhas africanas que estava em uma residência atacou um homem e uma cadela em Conceição da Barra, Norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil, o caso aconteceu na comunidade de Vila de Cobraice nesta sexta-feira (05). O homem, que não teve a idade revelada, foi socorrido para Pronto Atendimento do município onde foi medicado. Já a cadela, um animal adulto, não resistiu as picadas e morreu.

A Defesa Civil foi ao local, capturou o enxame de abelhas e o conduziu para o seu habitat natural. As abelhas capturadas são do tipo africana, conhecidas como abelhas assassinas, devido o auto grau de agressividade e por atacarem sempre em conjunto.

O órgão informou que as abelhas dessa espécie dois tipos de veneno durante ataque: um que provoca muita dor e outro capaz de danificar o tecido humano, causando entre outros danos, a insuficiência renal.