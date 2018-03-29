Enterro de soldado da PM é marcado por emoção e homenagens

Enterro do soldado Mello no Cemitério de Itapina Crédito: Brunela Alves

O enterro do soldado Afonso Miller Costa Mello, de 23 anos, foi marcado por muita emoção e homenagens na manhã desta quinta-feira (29), no distrito de Itapina, em Colatina, onde ele nasceu e cresceu. O comércio, de luto, não abriu as portas.

Militares e familiares levaram o caixão até a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para a missa de corpo presente e seguiram até o cemitério do distrito. O soldado foi homenageado com honras militares, uma salva de 21 tiros e pétalas de rosas lançadas pelo helicóptero da PM.

A tia do soldado, Emília Nunes Lordes, 66 anos, disse que Afonso Mello vai deixar muita saudade."Todo mundo gostava dele. Sempre que vinha aqui em Itapina, ele me visitava. Tenho muitas lembranças dele. Vai deixar muita saudade", disse.

A madrinha do soldado, Rosangela Lebarck, disse que o vão ficar são as boas lembranças. Ela pediu o fim da violência. "Vão ficar só lembranças boas, porque ele era muito querido. Ficará eternamente marcado nos nossos corações. Espero que tenhamos menos violência. Seria tão bom se vivêssemos felizes e em paz. Que Deus possa tocar no coração das pessoas que têm maldade para que mudem e não façam mais famílias sofrerem", disse, emocionada.

O comandante da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e o chefe do Estado-Maior Geral da PMES, coronel Marcio Celante Weolffel, estiveram presentes.

"Viemos nos despedir de um trabalhador que lutava pela paz, mas foi covardemente atingido por dois tiros na cabeça. A PM perdeu um grande profissional. A sociedade perdeu um cidadão de bem. Todos saíram perdendo", disse coronel Rodrigues.

A amiga de infância do PM, Amanda de Freitas, 21 anos, contou que a última vez que viu o soldado foi no jogo do Vasco, no dia 4 de março (domingo).

"A última vez que o vi, ele estava trabalhando no jogo do Vasco com outros policiais. Éramos vizinhos, mas o tinha como irmão. Crescemos juntos e estudamos na mesma escola. Ele sempre foi muito brincalhão, educado, simpático e prestativo. Tentei doar sangue para ele em Colatina, mas faltou bolsa coletora de sangue de tanta gente que fez doação para ajudá-lo. Estávamos sempre juntos. Agora só o tempo vai cicatrizar essa dor ", disse.

A mãe do soldado, Mônica Costa, esteve o tempo todo ao lado do caixão do filho.

O CRIME

O soldado Afonso Miller Costa de Mello Crédito: Reprodução/Facebook

O policial militar saía de um treino de jiu-jitsu em uma academia do bairro São Torquato, em Vila Velha na manhã de terça feira, dia 20. Dois bandidos, que estavam na esquina da rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM. Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado conseguiu se arrastar até o meio da rua, quando foi avistado pela delegada Arminda Rodrigues, que passava pelo local em uma viatura descaracterizada, e prestou socorro ao soldado ferido.

MOTIVAÇÃO

Em depoimento, o adolescente apreendido após atirar no soldado admitiu que confundiu o policial com um homem de uma gangue rival do bairro Cobi de Baixo, também em Vila Velha.

INDIGNAÇÃO