Empresário é preso acusado de estuprar a filha com deficiência em Aracruz

Delegacia Regional de Aracruz, na Região Norte do Estado Crédito: Divulgação/Policia Civil

Aracruz, Região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente da própria filha. A adolescente, de 14 anos, tem síndrome de Down. O pai foi detido na última sexta-feira (1º). Um empresário de 56 anos foi preso em, Regiãodo Estado, acusado de abusar sexualmente da própria filha. A adolescente, de 14 anos, tem síndrome de Down. O pai foi detido na última sexta-feira (1º).

A mãe da vítima, que é professora, disse que foi chamada para uma reunião na escola. A menina havia contado para a professora auxiliar sobre os abusos sofridos. Os nomes dos envolvidos e o local onde o crime aconteceu não serão informados para não identificar a vítima.

A direção da escola me chamou para uma reunião na semana passada. Quando cheguei lá, explicaram que tinham um assunto muito delicado para tratar comigo. Elas contaram, em total desespero, que minha filha havia dito que o pai a beijou na boca, e beijou seu corpo e as partes íntimas. Ela dizia que o pai falava que eles eram namorados, que iriam casar e passar lua de mel, e depois iriam morar juntos, detalhou.

Segundo a mãe, ela foi orientada a fazer a denúncia na delegacia. Professoras da adolescente prestaram depoimento e ajudaram a família a denunciar o empresário para a Polícia Civil.

Minha filha é muito inocente, ela não tem o discernimento de maldade. Foi um choque tremendo, porque ele ser violento comigo a vida toda, me agredir, foi muito difícil. Mas ele fazer isso com a filha, não tenho nem palavras. Ele conseguiu destruir a família inteira, lamentou.

PAI BUSCAVA A FILHA

A professora e o empresário ficaram casados por 27 anos. O casal se separou há cinco anos e o pai passava alguns dias com a filha. No princípio, ele levava nossa filha a encontros da família dele em feriados. Mas, de um tempo para cá, o pai começou a buscá-la com mais frequência e eu sempre permiti. Ele separou de mim, não queria que o pai se separasse da filha, explicou.

A mãe disse que agora espera que agora quer justiça. Não quero vingança, não quero nada, só quero justiça. Eu espero que o Ministério Público tenha sensibilidade para dar continuidade a esse caso e que meu ex-marido não venha a ficar solto. Se ele é solto, como vou fazer? Como posso deixar minha filha nas mãos dele de novo?, disse, aos prantos.

Ela ainda afirmou que percebeu algumas mudanças no comportamento da filha nos últimos dois meses. Ela parou de brincar com as bonecas e queria ir sozinha à academia, pois dizia que agora é adolescente. Não me atentei porque ela tem 14 anos e imaginei que seria coisa da adolescência mesmo. Estou tão arrasada que até agora nem consegui voltar a trabalhar. É muito difícil. Eu não sei quando vou conseguir me recuperar, finalizou a mãe da vítima.

PRISÃO

Titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso de Aracruz (DPCAI), a delegada Amanda Barbosa revelou que o empresário negou o crime durante o interrogatório. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.

O suspeito está detido no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. A prisão temporária tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30, por ser crime hediondo.